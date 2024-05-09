موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد

الخميس، 09 مايو 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

دورتموند ضد ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

حسم ريال مدريد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة ماراثونية أمام بايرن ميونيخ.

وقلب ريال مدريد الطاولة على بايرن ميونيخ بعد التأخر بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة الثامنة عشر في تاريخه بحثا عن اللقب الخامس عشر.

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وكان دورتموند قد أقصى باريس سان جيرمان بالفوز ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل.

موعد المباراة

يقام اللقاء يوم السبت 1 من شهر يونيو المقبل.

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائية بين دورتموند وريال مدريد.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة آخرهم 2022.

بينما توج دورتموند باللقب مرة واحدة في نسخة 1997.

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