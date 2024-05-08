خبر في الجول - ضمن خطة التطوير.. دعبس مع ثنائي فيوتشر بالإمارات لدراسة شراء ناد

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر

يتواجد وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر رفقة الثنائي هيثم عرابي المدير التنفيذي وهشام حافظ عضو مجلس الإدارة بدولة الإمارات.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي يتواجد في الإمارات لدراسة مفاوضات شراء ناد هناك.

وتأتي دراسة فيوتشر ضمن خطة التطوير والاستثمار الرياضي للنادي المصري.

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ووصل مودرن فيوتشر هذا الموسم إلى ربع نهائي منافسات الكونفدرالية.

وودع فيوتشر البطولة بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 3-2 بإجمالي المباراتين.

ويتواجد فيوتشر في المركز الحادي عشر بالدوري هذا الموسم من 19 مباراة برصيد 26 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.

وأنهى فيوتشر موسمه الأول في الدوري بموسم 2021 -2022 في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الرابع.

بينما في الموسم الماضي تواجد فيوتشر في المربع الذهبي برصيد 58 نقطة.

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الدوري المصري مودرن فيوتشر وليد دعبس
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