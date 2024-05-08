كرة سلة - خطوة قبل النهائي.. الأهلي يكرر فوزه على الزمالك في سلسلة الدوري

كرر فريق رجال الأهلي لكرة السلة فوزه على الزمالك في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

ويتقدم الأهلي بعد جولتين من سلسلة نصف النهائي لتصبح النتيجة 2-0، ويحتاج الأحمر للفوز في مباراة واحدة.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

ويلعب الفريقان مجددا يوم الجمعة في التاسعة مساء على صالة برج العرب ضمن الجولة الثالثة.

وشهد اللقاء إصابة سيف سمير سنتر الأهلي خلال الفترة الأولى ولم يشارك بباقي المباراة.

كما تعرض عمر طارق لإصابة في الركبة مع بداية الفترة الثاثة ولكن عاد مجددا في الفترة الرابعة.

وبدأ اللقاء بتفوق أبيض في البداية بتقدم 5-0 قبل أن يعود الأهلي ويتقدم لأول مرة 10-8.

وتألق إيهاب أمين في النصف الثاني من الفترة الأولى وأنهى الأهلي الفترة بنتيجة 18-13.

واتسع الفارق في الفترة الثانية مع تألق براندون محترف الأهلي وحسم الأحمر الفترة الثانية بنتيجة 38-29.

وتقدم الأهلي في الفترة الثالثة بفارق 14 نقطة بنتيجة 5-36 قبل أن ينجح لاعبو الزمالك في تقليص الفارق لكن انتهت الفترة بتقدم الأحمر 60-49.

وحاول لاعبو الزمالك في الفترة الرابعة تقليص الفارق ونجح قبل دقيقة من النهاية الوصول لفارق ست نقاط فقط بتقدم الأهلي 70-64.

ووسع إيهاب أمين الفارق مجددا قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 76-71.