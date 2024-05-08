الطريق للبطولة الثانية.. طرابزون سبور إلى نهائي كأس تركيا في غياب تريزيجيه

تأهل طرابزون سبور إلى نهائي كأس تركيا بعد اكتساح فاتح قرا جمرك برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء.

وغاب محمود حسن "تريزيجيه" عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مطلع الأسبوع في الدوري فريقه ضد سامسون سبور في الجولة 35 من الدوري التركي.

وأصيب تريزيجية في عضلة السمانة لقدمه اليمنى، ولم يحدد النادي مدة غيابه.

ويسعى تريزيجيه إلى الفوز بالبطولة الثانية في مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن توج بكأس السوبر التركي بصحبة طرابزون في يوليو 2022.

سجل أهداف طرابزون سبور في الدقيقة 54، وتاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة 69.

الهدف الأول

الهدف الثاني

وسجل أوموت بوزوك الهدف الثالث من ضربة جزاء، واختتم أوموت بوزوك أهداف فريقه في الدقيقة 77.

الهدف الثالث

الهدف الرابع

وتأهل طرابزون سبور لمواجهة بشكتاش في المباراة النهائية المقررة يوم 23 مايو الجاري.

وسبق أن تأهل بشكتاش إلى النهائي بالفوز مساء الثلاثاء، على حساب أنقرة غوجو بهدف نظيف.

وتعد تلك الإصابة الثانية للدولي المصري في أقل من شهر مع فريقه التركي.

وسبق أن أصيب تريزيجيه في العضلة الخلفية في منتصف أبريل الماضي، وتعافى منها بعد أسبوعين.

وخاض تريزيجيه 26 مباراة الموسم الجاري سجل 11 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويعد ثاني هدافي فريقه في جميع المسابقات بعد النيجيري بول أوناتشو صاحب الـ 12 هدفا.