كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري الفرنسي
الأربعاء، 08 مايو 2024 - 22:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيزييه أنجيلز الفرنسي ضم ندى معوض المحترفة المصرية.
وكشف النادي الفرنسي عن انتقال اللاعبة المصرية لتمثيله خلال موسم 2024 - 2025.
وكانت ندى معوض تلعب ضمن صفوف فريق دونينجن أحد أندية الدوري السويسري.
وسبق لندى معوض الحصول على فضية بطولة إفريقيا للأندية في إنجاز تاريخي للنادي وحصلت وقتها على لقب أفضل لاعبة في البطولة.
ومثلت ندى معوض منتخب مصر في أولمبياد ريو 2016 خلال منافسات كرة الطائرة الشاطئية.
وتألقت ندى معوض في دوري الجامعات الأمريكي مع جامعة بارك.
وتم اختيار ندى معوض كأفضل لاعبة وأفضل مسجلة للنقاط بذلك الموسم، كما تم اختيارها كأفضل مسجلة للنقاط في تاريخ الجامعة.
وانتقلت ندى إلى الدوري السويسري عبر بوابة لوجانو.
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