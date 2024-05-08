تأهل معتاد للطليان.. فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

فيورنتينا الإيطالي أمام كلوب بروج في دوري المؤتمر

خطف فيورنتينا الإيطالي مقعدا في نهائي دوري المؤتمر بعد تخطي عقبة كلوب بروج في المباراة قبل النهائية.

ونجح فيورنتينا في التعادل أمام كلوب بروج مستفيدا من هدف سجله لاعبه لوكاس بيلتران من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

هدف بيلتران منح التعادل للفريق الإيطالي بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف سجله ماكسيم دي كويبر لاعب كلوب بروج في الدقيقة 20.

وبفضل نتيجة الذهاب في فلورنسا والتي جاءت في صالح فيورنتينا 3-2، تأهل الفريق الإيطالي إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي من دوري المؤتمر.

وخسر فيورنتينا نهائي الموسم الماضي أمام ويستهام بهدفين لهدف، بعد مباراة درامية نجح خلالها الفريق الإنجليزي في خطف اللقب في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويتأهل المتوج بلقب دوري المؤتمر تلقائيا إلى مجموعة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وتعد تلك النسخة الثالثة من دوري المؤتمر حيث توج روما بالنسخة الأولى على حساب فينورد، فيما توج ويستهام بالنسخة الثانية على حساب فيورنتينا، حيث لم يغب الطليان عن المباراة النهائية منذ اعتماد بطولة دوري المؤتمر.

وينتظر فيورنتينا ينتظر الفائز من أوليمبياكوس اليوناني وأستون فيلا الإنجليزي.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز أوليمبياكوس 4-2 على فيلا بارك في إنجلترا.

وستقام المباراة النهائية من دوري المؤتمر يوم 29 مايو على ملعب آية صوفيا في اليونان.

فيورنتينا كلوب بروج دوري المؤتمر
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