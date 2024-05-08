حضور وزير الرياضة ورئيس الزمالك في حفل تأبين العامري فاروق

شهد حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، حضور كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويقيم مجلس إدارة الأهلي حفل تأبين للفقيد الراحل تقديرا لعطائه وتاريخه الكبير مع النادي.

وتم إطلاق اسم العامري فاروق على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.

وشهد الكشف عن تمثال العامري فاروق حضور مجلس إدارة النادي الأهلي وعائلة وزير الشباب والرياضة الأسبق.

وتواجد في حفل التأبين أسرة العامري فاروق وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل.

كما حضر عدد من لاعبي فريق الأهلي لكرة القدم على رأسهم محمد هاني ومصطفى شوبير ومروان عطية.

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.

وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.

قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.