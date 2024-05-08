تشكيل أبطال أوروبا - 3 تبديلات.. وكين يقود هجوم بايرن أمام ريال مدريد

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وريال مدريد بدوري الابطال

كشف توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن تشكيل الفريق البافاري لمواجهة ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مباراة الذهاب في أليانز أرينا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.

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وأجرى توخيل 3 تبديلات عن مواجهة الذهاب بإشراك ماتياس دي ليخت، وسيرج جنابري، وأليكسندر بافلوفيتش بدلا من كيم مين جاي، وليون جورتسيكا، وتوماس مولر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نصير مزراوي - إريك داير - ماتيس دي ليخت - جوشوا كيميتش

الوسط: كونراد لايمر - أليكسندر بافلوفيتش

وسط الهجوم: ليروي ساني - جمال موسيالا - سيرج جنابري

الهجوم: هاري كين

وعلى مقاعد البدلاء: سفين أورليش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ليون جورتسيكا - ماكسيم تشوبو موتينج - ألفونسو ديفيز - توماس مولر - ماتياس تيل - بريان زاراجوزا

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