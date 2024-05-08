مران الزمالك - انتظام روقا ومحاضرة من جوميز استعدادا للقاء نهضة بركان

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

ووضع جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك برنامجا بدنيا قويا للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء.

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وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة بعدما تقسيمهم إلى عدة مجموعات، تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وحرص البرتغالي على متابعة هذه الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية.

وأجرى حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبد الرحمن نفاد، ومحمود الشناوي، تدريبات قوية على هامش المران.

وخاض الحراس تدريبات تأهيلية خاصة في بداية المران قبل خوض فقرة خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، منها التعامل مع التسديدات والعرضيات.

ومنح لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى الخماسي بعض التعليمات الفنية بشكل متواصل .

وألقى جوميز محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب شرح من خلالها العديد من الأمور الفنية والخططية للاعبين تتعلق بخطة اللعب الخاصة بالفريق، من أجل تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

وحرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين مهام خاصة تنفذ داخل التدريبات، من أجل تطبيقها في اللقاء المقبل، وشدد جوزيه على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب بدقة وتركيز.

وانتظم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق في المران الجماعي عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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