تشكيل ريال مدريد - تغيير وحيد في الدفاع ضد بايرن ميونيخ.. وكورتوا على الدكة

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني تغييرا وحيدا عن تشكيل مباراة الذهاب ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في إياب نصف النهائي في تمام العاشرة مساءً على استاد سانتياجو بيرنابيو.

وعاد داني كاربخال لقيادة مركز الظهير الأيمن بعد نهاية الإيقاف بدلا من لوكاس فاسكيز.

وجاء تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كاربخال – أنطونيو رودريجير – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي

الوسط: فيدريكو فالفيردي – أوريليان تشواميني – توني كروس – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

ولأول مرة الموسم الجاري سيتواجد تيبو كورتوا في قائمة الملكي بدوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من الإصابة.

ويجلس على مقاعد البدلاء: تيبو كورتوا – كيبا أريزابالاجا – إيدير ميليتاو – لوكا مودريش – إدواردو كامافينجا – خوسيلو ماتو – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فران جارسيا – براهيم دياز – أردا جولير.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 في ميونيخ بملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

ويحتاج أي فريق للفوز في المباراة من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب باريس سان جيرمان.

وانتهت المباراة بالتعادل سيخوض الفريقان شوطين إضافيين وإذا تواصل سنلجأ لركلات الترجيح لحسم المتأهل.