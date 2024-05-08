في حفل تأبينه.. الأهلي يزيح الستار عن تمثال العامري فاروق
الأربعاء، 08 مايو 2024 - 20:16
كتب : حسام نور الدين
أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الستار عن تمثال العامري فاروق نائب رئيس النادي.
وتم إطلاق اسم العامري فاروق على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.
وشهد الكشف عن تمثال العامري فاروق حضور مجلس إدارة النادي الأهلي وعائلة وزير الشباب والرياضة الأسبق.
ويقيم مجلس إدارة الأهلي حفل تأبين للفقيد الراحل تقديرا لعطائه وتاريخه الكبير مع النادي.
وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.
وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.
قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.
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