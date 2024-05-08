قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد صبحي لـ قائمة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

وغاب مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية.

ويغيب الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر عن المشاركة القارية بقميص الأبيض بسبب مشاركتهم مع فرق سابقة في الموسم الحالي قبل الانتقال في يناير الماضي.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتأهل الزمالك للنهائي بالفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

فيما تفوق نهضة بركان بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين اعتباريا ضد اتحاد العاصمة الجزائري.