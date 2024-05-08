قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 20:14

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد صبحي لـ قائمة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

وغاب مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية.

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ويغيب الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر عن المشاركة القارية بقميص الأبيض بسبب مشاركتهم مع فرق سابقة في الموسم الحالي قبل الانتقال في يناير الماضي.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتأهل الزمالك للنهائي بالفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

فيما تفوق نهضة بركان بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين اعتباريا ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.

الحكم

يدير الكيني بيتر واويرو كاماكو المباراة ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع نهضة بركان من قبل في نهائي نسخة 2019 للكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان أمام أنصاره بهدف لابا كودجو ذهابا، وبنفس النتيجة فاز الزمالك إيابا بهدف محمود علاء، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأبيض.

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