عيد عبد الملك: إنجاز 10 سنوات يعادل سنة واحدة مع المحلة

قدم أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة، التهنئة لجماهير فريقه بعد التأهل إلى الدوري الممتاز.

وعاد غزل المحلة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2024-25 بحصد بطاقة المركز الثاني من دوري المحترفين 2023-24 خلف بتروجت، وذلك بعد الفوز أمام بروكسي بنتيجة 3-1.

وقال عيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة: "الكرة للجماهير.. الكرة تُلعب من أجل استمتاع الجماهير".

وأكمل: "لا نجد لاعبين كرة بإمكانيات كبيرة نظرًا لغياب الجمهور، وأشكر الجماهير وأقول لهم القادم كله لغزل المحلة".

وأضاف: "ما أنجزته في 10 سنوات حققته في سنة واحدة مع المحلة بسبب وجود الجماهير"

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة الموسم الماضي قاد النجوم للتأهل لدوري المحترفين وحقق المفاجأة بالانتصار على الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر، ثم قاد بني عبيد للتأهل للدوري القسم الثاني ب من خلال دورة الترقي.

والآن أكمل مهمة ناجحة جديدة بإعادة غزل المحلة للدوري الممتاز، فريقه السابق الذي ارتدى قميصه في بداية مسيرته عقب الرحيل من الزمالك وقبل ارتداء قميص حرس الحدود.

وخاض غزل المحلة الموسم الجاري 28 مباراة في الدور الأول ومرحلة التأهل.

وقاده 3 مدربين الموسم الجاري هم: خالد عيد (8 مباريات) وحسام عبد العال (9 مباريات) وأحمد عيد عبد الملك (11 مباراة).

فاز الفريق في 13 مباراة وتعادل في 13 وخسر مباراتين كانا مع خالد عيد.

ويتصدر عبده يحيى ترتيب هدافي الفريق برصيد 7 أهداف ويليه محمد جابر برصيد 6 أهداف ثم رجب مارو برصيد 4 أهداف.