الثنائية المحلية.. تتويج سيدات توت عنخ أمون بلقب كأس مصر أمام وادي دجلة

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

سيدات توت عنخ أمون - كرة قدم

توجت سيدات توت عنخ أمون لكرة القدم بلقب كأس مصر أمام فريق وادي دجلة.

وتغلبت سيدات توت عنخ أمون على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وبذلك حصد فريق سيدات توت عنخ أمون لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي وهي الثانية في التاريخ.

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كما حصدت سيدات توت عنخ أمون ثنائية تاريخية بعد الجمع بين لقبي الدوري وكأس مصر.

ويقود أحمد رمضان سيدات توت عنخ أمون في الموسم الحالي وصاحب إنجاز الثنائية المحلية.

أما وادي دجلة فيقوده الجنوب إفريقية شيلين بوسين والتي تقود الفريق منذ نوفمبر الماضي.

وكان توت عنخ أمون قد تقدم في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون مقابل في أول 55 دقيقة.

بينما قلصت لاعبات وادي دجلة النتيجة بتسجيل هدفين في النصف ساعة الأخيرة.

وادي دجلة سيدات كرة قدم توت عنخ آمون
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