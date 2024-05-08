"أصحوا يا عالم فوقوا يا ناس" غزل المحلة إلى الممتاز

عاد غزل المحلة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2024-25 بحصد بطاقة المركز الثاني من دوري المحترفين 2023-24 خلف بتروجت.

وتأهل بتروجت سلفا إلى الدوري الممتاز قبل 3 جولات، وترك بطاقة المركز الثاني محصورة بين أكثر من فريق وحسمها زعيم الفلاحين.

بطل موسم 1972-73 تأهل بعد صراع شرس مع حرس الحدود في دوري المحترفين حتى الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة وخطف بطاقة التأهل الثانية خلف بتروجت.

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

غزل المحلة انتصر على بروكسي بنتيجة 3-1، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة القناة ولافيينا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



























































































وربما نشاهد دربي المحلة مجددا في الدوري المصري الموسم المقبل حال لم يهبط البلدية، وحينها سيلتقي الفريقان وسط الكبار لأول مرة منذ موسم 2007-08.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة الموسم الماضي قاد النجوم للتأهل لدوري المحترفين وحقق المفاجأة بالانتصار على الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر، ثم قاد بني عبيد للتأهل للدوري القسم الثاني ب من خلال دورة الترقي.

والآن أكمل مهمة ناجحة جديدة بإعادة غزل المحلة للدوري الممتاز، فريقه السابق الذي ارتدى قميصه في بداية مسيرته عقب الرحيل من الزمالك وقبل ارتداء قميص حرس الحدود.

النادي الذي تأسس عام 1936 والمُلقب بـ "أرجنتين مصر" توج بلقب الدوري المصري من قبل 1972-73 وظل كأس مصر عصيا عليه بخسارة النهائي 6 مرات.

وسبق أن خسر فرصة التتويج بلقب السوبر المصري في 2001 ضد الزمالك ونهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى في 2022.

وسبق أن شارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا مرتين في 1974 وخسر في النهائي ثم ودع في 1975 من نصف النهائي.

وتوقف مشواره في ربع النهائي من كأس الكؤوس الإفريقية في 2002.

وخاض غزل المحلة الموسم الجاري 28 مباراة في الدور الأول ومرحلة التأهل.

وقاده 3 مدربين الموسم الجاري هم: خالد عيد (8 مباريات) وحسام عبد العال (9 مباريات) وأحمد عيد عبد الملك (11 مباراة).

فاز الفريق في 13 مباراة وتعادل في 13 وخسر مباراتين كانا مع خالد عيد.

ويتصدر عبده يحيى ترتيب هدافي الفريق برصيد 7 أهداف ويليه محمد جابر برصيد 6 أهداف ثم رجب مارو برصيد 4 أهداف.

وصف المباراة

تقدم الغزل بهدف مبكر في الدقيقة 11 برأسية قتالية من عبد الرحيم عموري بعد عرضية مرت من الحارس وأسكنها الشباك ببراعة.

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فاضل ع الحلم خطوة🔥🔥



المحلة يقترب من الصعود لدوري نايل بعد التقدم بهدف على بروكسي pic.twitter.com/2eTkvBSyw5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 8, 2024

وسجل محمد صبري بتصويبة أكثر من رائعة من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء هدف التعادل لبروكسي في الدقيقة 26.

وأعلن حمادة القلاوي حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء وطرد محمد باستن مدافع بروكسي بعد إبعاد الكرة من على خط المرمى بيده على طريقة لويس سواريز ضد غانا في كأس العالم 2010.

وانبرى محمد جابر للركلة وسجلها في الدقيقة 43 بالشباك وأعاد التقدم مجددا لغزل المحلة في نهاية الشوط الأول.

في المقابل انتهى الشوط الأول بين القناة وحرس الحدود بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 87 سجل عبده يحيى بالكعب من ركلة ركنية نُفذت بالقرب من القائم القريب لمرمى بروكسي مسجلا الهدف الثالث بطريقة مميزة وكرة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وأخيرا أعلن حمادة القلاوي نهاية المباراة ليكتب عودة زعيم الفلاحين وأرجنتين مصر وسط كبار القوم للكرة المصرية.