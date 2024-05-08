كرة طائرة - تانيا بوكان تعلن استمرارها مع الأهلي

أعلنت تانيا بوكان محترفة الأهلي للكرة الطائرة استمرارها مع الفريق الموسم المقبل.

ونجحت بوكان في التتويج مع فريق سيدات الأهلي بالثلاثية المحلية بألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.

وخسر الأهلي لقب بطولة إفريقيا للسيدات أمام الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وكتبت بوكان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أنا في إنتظار الموسم المقبل بفارغ الصبر وأتطلع لذلك".

وجاء ذلك ردا على خبر استمرارها الموسم المقبل في مصر.

وكانت تانيا بوكان أحد أبرز لاعبات الأهلي في الموسم الماضي وساهمت بقوة في التتويج بالثلاثية المحلية.

وحقق فريق سيدات الأهلي ألقاب السوبر المصري والدوري وكأس مصر على الترتيب.

واستعاد الأهلي لقب كأس مصر إلى خزائنه من جديد بعد فقدانه الموسم الماضي لصالح الزمالك.