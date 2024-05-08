كرة طائرة - تانيا بوكان تعلن استمرارها مع الأهلي

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

تتويج سيدات الأهلي بـ لقب كأس السوبر كرة طائرة

أعلنت تانيا بوكان محترفة الأهلي للكرة الطائرة استمرارها مع الفريق الموسم المقبل.

ونجحت بوكان في التتويج مع فريق سيدات الأهلي بالثلاثية المحلية بألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.

وخسر الأهلي لقب بطولة إفريقيا للسيدات أمام الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا طائرة - سيناريو ماراثوني.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا

وكتبت بوكان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أنا في إنتظار الموسم المقبل بفارغ الصبر وأتطلع لذلك".

وجاء ذلك ردا على خبر استمرارها الموسم المقبل في مصر.

No description available.

وكانت تانيا بوكان أحد أبرز لاعبات الأهلي في الموسم الماضي وساهمت بقوة في التتويج بالثلاثية المحلية.

وحقق فريق سيدات الأهلي ألقاب السوبر المصري والدوري وكأس مصر على الترتيب.

واستعاد الأهلي لقب كأس مصر إلى خزائنه من جديد بعد فقدانه الموسم الماضي لصالح الزمالك.

كرة طائرة سيدات الأهلي تانيا بوكان
نرشح لكم
كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري الفرنسي تمارا نادر السيد: لقطتي أنا وشقيقي بصالة الأهلي طبيعية.. ودور مرتجي دليل على الروح الرياضية كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا طائرة - سيناريو ماراثوني.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - مرحلة الحسم.. مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (1)-(1) البنك الأهلي.. التعادل السريع 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء 22 دقيقة | الدوري المصري
قائمة البرازيل – خيارات مفاجئة لـ دوريفال في كوبا أمريكا 2024 27 دقيقة | أمريكا
التشكيل - أكبر لاعب في الدوري يقود وسط الجونة.. وثلاثي بهجوم فاركو 47 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - تامر ضد طارق.. عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام ثلاثي البنك 54 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا يفوز على طلائع الجيش لأول مرة منذ 3 سنوات ويقترب من المربع الذهبي ساعة | الدوري المصري
تين هاج: ماونت تعرض لإصابة جديدة.. وانتكاسة لـ شو قبل مواجهة أرسنال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يكشف لـ في الجول موعد تسلم كأس الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية