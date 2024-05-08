انتهت جولة الحسم – بروكسي (1)-(3) المحلة.. الحدود (0)-(0) القناة.. زعيم الفلاحين في الممتاز

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

محمد جابر يحتفل بهدف غزل المحلة ضد بروكسي

وصلنا إلى جولة الحسم لتحديد المتأهل الثاني إلى الدوري الممتاز.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

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الترتيب حسب النتائج الحالية للمباريات

1-بتروجت - 64 نقطة (تأهل رسميا)

2-غزل المحلة - 52 نقطة (مركز مؤهل مباشرة)

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3-حرس الحدود - 49 نقطة (ينافس على البطاقة الثالثة مع المتأهلين من القسم الثاني ب)

4-لافيينا - (48 نقطة)

5-وادي دجلة - (46 نقطة)

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بروكسي ضد غزل المحلة (1-3)

نهاية المباراة.. المحلة في الممتاز

ق. 86 جووووووووووووووووووووووووول الثالث.. ركنية حولها عبده يحيى بالكعب في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووووووووووووول ثاااااني لغزل المحلة من ركلة الجزاء عن طريق محمد جابر.

ق. 42 طرد محمد باستن بسبب الإنقاذ من على خط المرمى.

ق. 42 ركلة جزاااااء بعد تصويبة من ريفو تجاه المرمى ومدافع بروكسي محمد باستن ينقذها بيده من على الخط والحكم يحتسب ركلة جزاء

ق. 25 جووووول التعادل الرااااائع عن طريق محمد صبري من تصويبة رائعة على الطائر سكنت الشباك.

ق. 10 جووووووووول أوووووول لغزل المحلة عن طريق عبد الرحيم عموري بعد عرضية قابلها برأسية من فوق الحارس.

-بداية المباراة

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حرس الحدود ضد القناة (0-0)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

-بداية المباراة

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وادي دجلة ضد راية (1-1)

نهاية المباراة

ق. 65 جووووول أول لـ راية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

-بداية المباراة

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لافيينا ضد طنطا (2-0)

نهاية المباراة

ق. 64 جووووول ثاني لـ لافيينا عن طريق حازم أبو سنة.

ق. 62 جوووول لـ لافيينا عن طريق حازم مرسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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الدرجة الثانية القسم الثاني غزل المحلة بروكسي حرس الحدود لافيينا
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