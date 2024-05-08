أنشيلوتي: نهائي دوري أبطال أوروبا هو المباراة الأفضل وحيث نريد أن نتواجد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن المستقبل سيكون جيدا لفريقه كونه يملك فريقا من الشباب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروربا.

وقال أنشيلوتي عبر شبكة TNT سبورتس: "سعيد جدا بالفوز بالدوري الإسباني لأنها كانت بطولة صعبة وواجهنا الكثير من المشاكل وكنا قادرين على حلها بالتزام رائع من اللاعبين".

وتابع "لدينا فريق من الشباب وأعتقد أن المستقبل سيكون جيد بالنسبة لنا، الفريق يمتلك الربط بين الإمكانيات والخبرة وعادات النادي".

وشدد "بايرن ميونيخ لديه فريق جيد جدا وهم رائعين في التحولات ولديهم مهاجم رائع وخطير جدا ولكن يمكننا أن نكون أفضل وسنحاول ذلك".

وأضاف "نهائي دوري أبطال أوروبا هو المباراة الأفضل وهو المكان الذي نريد أن نكون فيه وأريد أن أخوض نهائي آخر".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز أرينا.