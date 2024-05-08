سبورت: وكيل نونيز يعرضه على برشلونة

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ليفربول - فولام

عرض خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب أوروجواي على نادي برشلونة الإسباني للانتقال له في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مينديز عرض داروين على برشلونة، وذلك للتعاقد معه في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي في الصيف الجاري.

وتشير الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يرغب في الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل لكنه من المتوقع أن يطلب زيادة كبيرة في راتبه.

أخبار متعلقة:
راكيتيتش: أتمنى انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي لن يعود لتشيلسي.. رومانو: زياش سينتقل لجالاتاسراي بشكل نهائي

الأمر الذي يجعل برشلونة يفكر في عدم تجديد تعاقده وتوفير راتبه الضخم خاصة أن النادي يعاني كثيرا في الأمور المتعلقة برواتب اللاعبين.

على الجانب الآخر سيواجه برشلونة صعوبة في حالة رغب في التعاقد مع نونيز، وذلك لأن من المتوقع أن يطلب ليفربول مبالغ مالية كبيرة نظير التخلي عن مهاجمه.

كل هذا يأتي في الوقت الذي يواجه فيه نونيز أزمة مع جماهير ليفربول بسبب الهجوم عليه بعد إهدار العديد من الفرص السهلة في مباراة توتنام السابقة في الدوري الإنجليزي.

ليقرر نونيز مسح جميع الصور والمنشوارت الخاصة به مع ليفربول بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وانضم نونيز قبل موسمين لصفوف ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

ولعب نونيز مع ليفربول هذا الموسم 52 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ليفربول الدوري الإنجليزي نونيز برشلونة
نرشح لكم
كادينا سير: راتب ضخم وراء رغبة برشلونة في بيع ليفاندوفسكي سكاي: ريال مدريد يفاوض ريفر بليت على مبلغ جوهرته الضخم سبورت: ريال مدريد سيستلم كأس الدوري الإسباني بدون حضور الجماهير ماركا: الاتحاد الإسباني يوافق على طلب ريال مدريد حول موعد استلام كأس الدوري وكيل روكي: تشافي لا يتحدث مع اللاعب.. وسنبحث عن فريق جديد إذا لم يشارك مع برشلونة أنشيلوتي: هدف بيلينجهام كان حاسما في صراع الدوري.. ولدينا فرصة خوض نهائي آخر كتالونيا تهدي لقب الدوري الإسباني لـ ريال مدريد.. جيرونا يكرر انتصاره على برشلونة برباعية خطوة نحو لقب الدوري الـ 36.. ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية
أخر الأخبار
أنشيلوتي: نهائي دوري أبطال أوروبا هو المباراة الأفضل وحيث نريد أن نتواجد 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: وكيل نونيز يعرضه على برشلونة 53 دقيقة | الدوري الإسباني
بن سبعيني: لا أعلم هل سأكون جاهزا لنهائي دوري الأبطال أم لا 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يعترض على وجود حكام من تونس في نهائي الكونفدرالية 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
راكيتيتش: أتمنى انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - متصدر الدوري المقدوني يطلب ضم لاعب وسط بايونيرز ساعة | الكرة الأوروبية
لن يعود لتشيلسي.. رومانو: زياش سينتقل لجالاتاسراي بشكل نهائي ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي الكونفدرالية – الشعباني: يجب التحضير لمواجهة الزمالك جيدا.. وأتمنى استعادة جميع الغائبين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر