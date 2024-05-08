سبورت: وكيل نونيز يعرضه على برشلونة

عرض خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب أوروجواي على نادي برشلونة الإسباني للانتقال له في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مينديز عرض داروين على برشلونة، وذلك للتعاقد معه في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي في الصيف الجاري.

وتشير الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يرغب في الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل لكنه من المتوقع أن يطلب زيادة كبيرة في راتبه.

الأمر الذي يجعل برشلونة يفكر في عدم تجديد تعاقده وتوفير راتبه الضخم خاصة أن النادي يعاني كثيرا في الأمور المتعلقة برواتب اللاعبين.

على الجانب الآخر سيواجه برشلونة صعوبة في حالة رغب في التعاقد مع نونيز، وذلك لأن من المتوقع أن يطلب ليفربول مبالغ مالية كبيرة نظير التخلي عن مهاجمه.

كل هذا يأتي في الوقت الذي يواجه فيه نونيز أزمة مع جماهير ليفربول بسبب الهجوم عليه بعد إهدار العديد من الفرص السهلة في مباراة توتنام السابقة في الدوري الإنجليزي.

ليقرر نونيز مسح جميع الصور والمنشوارت الخاصة به مع ليفربول بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وانضم نونيز قبل موسمين لصفوف ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

ولعب نونيز مع ليفربول هذا الموسم 52 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.