بن سبعيني: لا أعلم هل سأكون جاهزا لنهائي دوري الأبطال أم لا

لم يستبعد الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بروسيا دورتموند إمكانية المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، رغم الإصابة.

ويعاني بن سبعيني من إصابة قوية في الركبة يغيب بسببها عن الملاعب منذ مارس الماضي.

وقال بن سبعيني في تصريحات لشبكة beIN sports: "الحمد لله، حققنا تأهلا تاريخيا إلى النهائي، وفقنا الله في مباراة الإياب، بصراحة المواجهة كانت صعبة على الفريق".

وأكمل "كنا نُركز على الجانب الدفاعي، والاعتماد على الهجمات المرتدة، هدفنا جاء من ركنية وبعد تسجيل الهدف بحثنا عن الحفاظ على النتيجة وهو ما حققناه".

وأضاف "بصراحة، لا أعلم هل سأكون متواجدا وجاهزا للعب في النهائي أم لا، لكن ما عليّ سوى القول الحمد لله على كل حال".

وأصيب بن سبعيني خلال مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره البوليفي خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

وقال إيدن تيرزيتش مدرب دورتموند وقتها للصحفيين: "رامي بن سبعيني تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة مع منتخب الجزائر".

وأضاف "من غير المرجح أن يتمكن بن سبعيني من اللعب مرة أخرى هذا الموسم".

وتعرض بن سبعيني للإصابة في الركبة خلال ودية بوليفيا، قبل أن يغيب عن الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا بسبب هذه الإصابة.

يذكر أن رامي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.

وبدأ رامي بن سبعيني مسيرته الكروية مع نادي أتليتيك بارادو الجزائري، ومنه انتقل إلى ليرس البلجيكي ثم مونبيلييه الفرنسي.

وكذلك مر على ستاد ريين الفرنسي، ثم في ألمانيا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأخيرا صاحب الـ28 عاما استقر به المطاف مع بوروسيا دورتموند بداية من الموسم الجاري.

ومع منتخب الجزائر لعب بنسبعيني 62 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.