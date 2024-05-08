راكيتيتش: أتمنى انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

مودريتش راكيتيتش - كرواتيا

يتمنى الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط الشباب أن ينتقل مواطنه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

وانضم راكيتيش إلى الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بينما ينتهي عقد مودريتش - 38 عاما - مع ريال مدريد بنهاية الموسم.

وقال راكيتيش لجريدة الرياضية السعودية: "انتقال لوكا مودريتش إلى الدوري السعودي؟ هذا محتمل، لمَ لا، هذا اللاعب دائمًا أتمنى له التوفيق وأراه كأخ أكبر".

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وأضاف "لقد لعبنا سويا أكثر من 13 عامًا، حققنا إنجازات كثيرة بقميص المنتخب الكرواتي، وإذا قرر الرحيل من ريال مدريد أتمنى أن يأتي إلى الدوري السعودي وبالتحديد لفريقي الشباب".

ويرى البالغ من العمر 36 عاما أنها "ستكون خطوة جيدة له وللدوري السعودي".

وتابع "كريم بنزيمة من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، لاعب خرافي سعدت جدا بقراره اللعب في الدوري السعودي".

وأكمل "بنزيمة لاعب يتمناه أي فريق يكون في صفوفه أتمنى له التوفيق، صحيح كان بيننا صراع خلال مباريات الكلاسيكو، وأنا أعرفه جيدًا".

وأتم "الدوري السعوي يتطور بشكل كبير والهدف هو أن يكون الدوري السعودي من ضمن أفضل الدوريات في العالم".

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