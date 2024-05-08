خبر في الجول - متصدر الدوري المقدوني يطلب ضم لاعب وسط بايونيرز
الأربعاء، 08 مايو 2024 - 14:46
كتب : حسام أحمد
أبدى نادي شكينديجا المقدوني بلاعب وسط بايونيرز محمد عاطف.
وعلم FilGoal.com إن بايونيرز قد القى خطابا من شكينديجا لطلب ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبدى نادي شكينديجا الرغبة في بدء التفاوض مع اللاعب وناديه من أجل ضم اللاعب خلال الموسم المقبل 2024-2025.
يلعب محمد عاطف في مركز لاعب الوسط المدافع، وخاض 17 مباراة مع فريقه بايونيرز خلال الموسم المنصرم، صنع فيها 5 أهداف وسجل هدفًا واحدًا.
ولم يحسم مسؤولو بايونيرز موقفهم من الخطاب حتى الآن.
يتصدر فريق شكينديجا الدوري المقدوني برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الوصيف ستروجا، قبل جولتين من نهاية المسابقة.
ويتواجد نادي بايونيرز في دوري القسم الثاني ب المصري.
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