لن يعود لتشيلسي.. رومانو: زياش سينتقل لجالاتاسراي بشكل نهائي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن مستقبل حكيم زياش.

ويقضي زياش الموسم الحالي معارا من تشليسي إلى جالاتاسراي.

وفقا لرومانو فإن زياش لن يعود لتشيلسي وسينتقل إلى جالاتاسراي بشكل نهائي.

ويملك جالاتاسراي حق الشراء في عقد إعارة اللاعب من تشيلسي.

وأشار رومانو إلى أن جالاتاسراي قد وقع عقد شراء اللاعب بشكل دائم بعد وصول خطاب التأكيد من تشيلسي.

المغربي صاحب الـ 31 عاما شارك خلال فترة الإعارة مع جالاتاسراي في 21 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويحتل جالاتاسراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 96 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.

ويحتاج جالاتاسراي لثلاث نقاط من ثلاث مباريات للتتويج بالدوري بشكل رسمي.