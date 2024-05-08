في صراع التأهل للممتاز.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عدم إذاعة مباراة المنصورة وسبورتنج

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

المنصورة ضد القزازين

نفى اتحاد الكرة إمكانية عدم إذاعة مباراة المنصورة وسبورتنج الفاصلة في صراع التأهل للدوري المصري الممتاز.

وأشار الاتحاد في بيان مرسل للصحفيين إلى أن المباراة سيتم بثها تلفزيونيا بشكل طبيعي كما أكد جمال علام رئيس الاتحاد.

وشدد اتحاد الكرة على أن من شروط مباريات القسم الثاني هي خوضها بدون جماهير.

أخبار متعلقة:
مدافع دروتموند: نؤمن بإمكانية الفوز بنهائي دوري الأبطال الرابع في تاريخ النادي.. بالمر يحصل على جائزتين لأفضل لاعب في الموسم بتشيلسي مبابي يترك الصحفيين بعد سؤاله عن ريال مدريد ويعلق: الموسم لم ينته مع باريس لاعب سان جيرمان: الكرة لم تكن تريد دخول مرمى دورتموند

وشروط دخول الجماهير بشكل عام في أي مباراة لابد من وجود شركة تذكرتي المعنية بالتذاكر والشركة الإفريقية الخاصة بالتأمين ودخول الجماهير لابد أن يتم عن طريق بطاقة المشجع والتذاكر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقامة المباريات المؤهلة لدورة الترقي للدوري الممتاز بدون حضور جماهيري وهو ما أبدى نادي المنصورة اعتراضه عليه.

ويواجه المنصورة فريق سبورتنج في المباراة الفاصلة المؤهلة لترقي للدوري الممتاز.

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف استاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.

سبورتنج المنصورة دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
عيد عبد الملك: إنجاز 10 سنوات يعادل سنة واحدة مع المحلة دوري المحترفين – حلم العودة للممتاز مستمر.. حرس الحدود إلى الدورة الرباعية "أصحوا يا عالم فوقوا يا ناس" غزل المحلة إلى الممتاز انتهت جولة الحسم – بروكسي (1)-(3) المحلة.. الحدود (0)-(0) القناة.. زعيم الفلاحين في الممتاز خبر في الجول - متصدر الدوري المقدوني يطلب ضم لاعب وسط بايونيرز حكايات في الجول – محمد فهمي.. قاد أصحاب الجياد للقسم الثاني في عمر 34 عاما الدرجة الثالثة - تأهل 3 فرق إلى القسم الثاني ب.. ومقعد أخير ينتظر الحسم أول موقف رسمي – الترسانة يعلن رفض خوض اللقاء الفاصل في الجونة
أخر الأخبار
أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يوجه الشكر لوزيري الطيران والرياضة 6 ساعة | الكرة الإفريقية
بيلينجهام: لدينا عقلية لقول لا للموت.. ولا أستطيع تصديق ذلك 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 بيان من الزمالك: نطالب بتطبيق العدالة التحكيمية قبل نتخذ خطوة مقبلة