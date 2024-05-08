في صراع التأهل للممتاز.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عدم إذاعة مباراة المنصورة وسبورتنج

نفى اتحاد الكرة إمكانية عدم إذاعة مباراة المنصورة وسبورتنج الفاصلة في صراع التأهل للدوري المصري الممتاز.

وأشار الاتحاد في بيان مرسل للصحفيين إلى أن المباراة سيتم بثها تلفزيونيا بشكل طبيعي كما أكد جمال علام رئيس الاتحاد.

وشدد اتحاد الكرة على أن من شروط مباريات القسم الثاني هي خوضها بدون جماهير.

وشروط دخول الجماهير بشكل عام في أي مباراة لابد من وجود شركة تذكرتي المعنية بالتذاكر والشركة الإفريقية الخاصة بالتأمين ودخول الجماهير لابد أن يتم عن طريق بطاقة المشجع والتذاكر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقامة المباريات المؤهلة لدورة الترقي للدوري الممتاز بدون حضور جماهيري وهو ما أبدى نادي المنصورة اعتراضه عليه.

ويواجه المنصورة فريق سبورتنج في المباراة الفاصلة المؤهلة لترقي للدوري الممتاز.

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف استاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.