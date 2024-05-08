مدافع دروتموند: نؤمن بإمكانية الفوز بنهائي دوري الأبطال

يؤمن ماتس هوميلس مدافع بروسيا دورتموند بحظوظ فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم صعوبة المنافس الذي ينتظره في النهائي.

وتأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سان جيرمان بهدف هوميلس في إياب نصف نهائي البطولة، ليكرر نتيجة الذهاب.

وقال هوميلس في تصريحات للصحفيين: "سنواجه خصمًا قويا للغاية في النهائي بغض النظر عن هوية الفائز".

وينتظر دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف "قمنا بعمل جيد بالفعل في لقاء الإياب، منذ المباراة الثانية في دور المجموعات ونحن نعتقد أننا قادرون على البقاء في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعلنا لا نؤمن بإمكانية الفوز بالنهائي".

هدف فوز الفريق الألماني جاء برأسية من هوميلس.

وبذلك يكون دورتموند وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أعوام 1997 و2013.

video:1