لاعب سان جيرمان: الكرة لم تكن تريد دخول مرمى دورتموند

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يؤمن وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان بأن الحظ عاند فريقه في مباراة بروسيا دورتموند بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سان جيرمان بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة، ليكرر نتيجة الذهاب.

وقال وارن في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لخسارة المباراتين".

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وأضاف "بالتأكيد لم نكن محظوظين. لقد تمكنا من خلق الكثير من الفرص. لكن كرة القدم تكون في بعض الأحيان هكذا، فهي لا تريد الدخول في المرمى".

وتابع "لقد فعلنا كل شيء، كرات في العارضة، والقائم. هذا غير عادل".

وأكمل "لدينا أحد أصغر الفرق في دوري الأبطال. لدينا مشروع يتطور من سنة إلى أخرى وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري أبطال أوروبا في المرة القادمة".

وأتم "شكرا لكل الجماهير التي كانت دائما هناك من أجلنا. حتى عندما خسرنا، ذهبنا لرؤيتهم وشجعونا. سنفعل كل شيء للفوز من أجلهم".

هدف فوز الفريق الألماني جاء برأسية من المدافع ماتس هوميلس.

وبذلك يكون دورتموند وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أعوام 1997 و2013.

وينتظر دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

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