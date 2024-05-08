رويس: النهائي من جديد بعد 10 سنوات؟ شعور لا يمكن وصفه

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

ماركو رويس - بوروسيا دورتموند

يرى ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند أن تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا يضيف شعورا لا يوصف.

ماركو رويس

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وتأهل دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل على ملعب حديقة الأمراء.

وقال رويس عبر شبكة دازن عقب المباراة: "هذا شعور لا يمكنه وصفه، بعد 10 سنوات أنا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند من جديد".

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وواصل" حكيمي وديمبيلي قدما قدر هائل من السرعة وعانينا بسببهما ولن يسأل أحد غدا عن كيفية فوزنا بالمباراة وما يهم هو أن دورتموند في النهائي مرة أخرى ولم يتوقع أحد هذا".

وسيلعب دورتموند المباراة النهائية ضد الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ التي ستقام اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

بروسيا دورتموند ماركو رويس
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