دياب: من المبكر الحديث عن المتأهلين لبطولات إفريقيا.. وقد نستعين بـ أبو ريدة لحل الأزمة

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على ضرورة تغيير شكل مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل من أجل تعديل مواعيدها لتتماشى مع باقي دوريات العالم، مؤكدا أن الحديث عن المتأهلين لبطولات إفريقيا الموسم المقبل لا يزال مبكرا.

وقال دياب عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الدوري سينتهي يوم 15 أغسطس والموسم المقبل سيكون استثنائيا وندرس الأنظمة التي تساعدنا على تعديل مواعيد المسابقة مثل جميع دوريات العالم".

وأضاف "سوف نجتمع مع الأندية بنهاية الموسم الحالي ونعرض عليها جميع المقترحات للموسم المقبل لاختيار أنسبها لشكل الدوري".

وواصل "أدعم 18 نادي في الدوري وليس الأندية الجماهيرية فقط، والأزمة الأخيرة لتحديد المتأهلين للمشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل الحديث عنها مبكر للغاية، لأن كاف يخاطب رابطة الأندية في 30 يونيو وسوف نطلب تأجيل المدة لنهاية الدوري وتحديد البطل، وهذه المرة من الممكن أن يتدخل هاني أبو ريدة لحل الأمر".

وأتم تصريحاته "ندعم منتخب مصر بقيادة حسام حسن للوصول إلى كأس العالم 2026 ونسعى لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المعسكر المقبل".