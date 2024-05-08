NBA - انتصارات عريضة لبوسطن وأوكلاهوما في افتتاح نصف النهائي

ضرب بوسطن سلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر بقوة في المباراة الافتتاحية لنصف نهائي إقصائيات دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بالانتصار على كليفلاند كافاليرز ودالاس مافريكس تواليا.

في القسم الشرقي، اكتسح بوسطن ضيفه كليفلاند كافاليرز بنتيجة 120-95 في المباراة الأولى بينهما.

وتألق جايلن براون من صفوف سلتيكس بتسجيل 32 نقطة، فيما أضاف زميله ديريك وايت 25 نقطة، بينها 7 رميات ثلاثية.

على الجانب الآخر، سجل دونوفان ميتشل نجم كافاليرز 33 نقطة، كأفضل مسجل لفريقه.

أما في القسم الغربي، فقد حقق سيتي ثاندر فوزا مريحا في أوكلاهوما على ضيفه دالاس مافريكس بنتيجة 117-95 في اللقاء الأول من السلسلة.

وسجل شاي جلجيوس ألكسندر نجم أوكلاهوما 29 نقطة، وأضاف زميله شيت هولمجرين 19 نقطة.

SGA shows full command of the floor as the @okcthunder take Game 1 at home! ⚡️ 29 PTS ⚡️ 9 REB ⚡️ 9 AST (playoff career high) 5 straight wins to start the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/gf32XMSFEd — NBA (@NBA) May 8, 2024

فيما كان كايري إرفينج أفضل مسجلي مافريكس بـ20 نقطة.

بينما أضاف العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 19 نقطة.

وتحسم سلاسل إقصائيات البطولة التي تتكون من 7 مباريات حين يصل أي فريق لفوزه الرابع على منافسه.

في القسم الغربي، تأهلت فرق دنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبرولفز ودالاس مافريكس لنصف النهائي.

أما في القسم الشرقي، فتأهلت فرق بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافاليرز ونيويورك نيكس وإنديانا بيسرز.