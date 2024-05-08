مدرب دورتموند: استفدنا ببعض الحظ ضد باريس.. والحلم لم ينته بعد

يرى إدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند أن فريقه قد استفاد بالقليل من الحظ خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وتأهل دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل على ملعب حديقة الأمراء.

وقال تيرزيتش لشبكة دازن عقب المباراة: "قبل المباراة الأولى ضد أيندهوفن تحدثنا عن كم أن الطريق قد يكون قصيرا إلى لندن، في الموسم الماضي خسرنا الدوري في الجولة الأخيرة على ملعبنا وأنا سعيد لأننا قد نعطي الجماهير شيء في مقابل ذلك".

وواصل "لقد تطورنا في كل مباراة وفي النهاية الجميع لاحظ أننا الفريق الذي قد يفاجئ كل شخص في النهاية والآن أنا سعيد لأنني وصلت النهائي مع الفريق".

واستمر "إذا كان علي اختيار كلمة واحدة ستكون هي الفخر، لأننا فخورين بتلك اللحظات كثيرا وفخور بطاقم عملي وبالفريق والنادي والحلم لم ينته بعد".

وتابع "لقد عانينا كثيرا ولكن أظهرنا طريقة لعب جيدة خارج ملعبنا ضد فريق قوي جدا هجوميا ولديهم سرعات كبيرة ولكننا حافظنا على نظافة شباكنا في مباراتي نصف النهائي، هذا لا يصدق".

وأكمل "الأمر سريالي جدا، أعتقد أننا نستحق الوصول للنهائي وأتينا إلى هنا من أجل لمواجهة فريق يتمتع بجودة كبيرة ولكن شكرا للعمل الجماعي وأيضا استفدنا من قليل من الحظ".

وأضاف "الفرح هو الشعور السائد، كنا نأمل في تحقيق المزيد من النجاح في الدوري الألماني ولكن هذا يضيف سببا آخر للاحتفال اليوم".

وشدد "باريس سان جيرمان خسر مباراة الذهاب بشكل متكافئ للغاية لذلك كان من الطبيعي أن تكون لديهم ثقة كبيرة في المباراة ولو لعبنا تلك المباراة 10 مرات أخرى قد نخسر فيهم".

وأتم "أعلم أننا لن نكون المرشحين للفوز في المباراة النهائية مهما كان الفريق الذي سنواجهه وسيكون الأمر صعبا للغاية، لكنها مجرد مباراة واحدة وفي مباراة واحدة كل شيء ممكن وقد أثبتنا ذلك بالفعل".

وسيلتقي دورتموند في النهائي مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ والتي تقام الليلة على ملعب سانتياجو برنابيو.