نائب رئيس المصري: ما يحدث من إنبي غريب والشارع الكروي لا يتحمل ذلك

تمسك رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري بحق فريقه في المشاركة الإفريقية الموسم المقبل وذلك في حالة اعتماد نتائج الدور الأول من الدوري.

وقال عبد القادر عبر قناة ETC: "مشاركة الأندية الإفريقية لا يوجد بها أي اجتهادات، هي لائحة تطبق على الجميع واللائحة تنص على الاحتكام للمواجهات المباشرة لحسم المتأهل".

وأضاف "اللائحة والقائمين على تنفيذها هم المسؤولين عن حسم الأمور، لكن المصري لن يفرط في حقه في المشاركة الإفريقية في حالة اعتماد نتائج الدور الأول".

وواصل "تواصلنا مع رابطة الأندية وأخبرتنا أن المواجهات المباشرة هي الفيصل لحسم المتأهل لبطولات إفريقيا في حالة تساوي فريقين، وكل ذلك في حالة الأخذ بنتائج الدور الأول".

وأتم تصريحاته "ما يحدث من نادي إنبي غريب والشارع الكروي المصري لا يتحمل ذلك، نحن نوضح الأمور فقط ونرد بطريقتنا ولا يوجد أي صدام مع مجلس إدارة إنبي ونتواصل دائما ونتبادل اللاعبين".

ماذا حدث؟

وأعلن نادي إنبي بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية التأهل للمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل بالتحديد في بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد فوز الأهلي 4-1 على الاتحاد السكندري.

كما أعلن نادي المصري تمسكه بحقه في المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل في حالة الأخذ بنتائج الدور الأول.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري لينهي آمال زعيم الثغر في التأهل الإفريقي الموسم المقبل.

وذلك في حالة اعتماد إرسال ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول للاتحاد الإفريقي من أجل تحديد أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وفي حالة الأخذ بنتائج الدور الأول فقط سيتساوى إنبي مع المصري في عدد النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، ووقتها سيتم الاحتكام إلى لائحة الدوري.

كما ضمن بيراميدز التأهل القاري في حالة اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة، وحتى الآن لم يحسم الأهلي والزمالك المشاركة القارية في الحالة السابقة، وذلك لحين لعب كل المباريات المؤجلة لهما من الدور الأول.

وكشف مصدر من رابطة الأندية المصرية عن كيفية اختيار الأندية التي ستشارك في بطولات إفريقيا للموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الاعتماد في تحديد الفرق المشاركة قاريا للموسم المقبل سيكون تبعا لترتيب نهاية الدوري مثلما حدث بالموسم الماضي. الدوري سينتهي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس".

وأضاف "وهو نفس الموعد الذي انتهى فيه الدوري بالموسم الماضي ووافق كاف وقتها على تأجيل إرسالنا للفرق لحين نهاية المسابقة".

وواصل "كل ما يقال من تكهنات عن مصير المشاركة القارية هو فرض لأمر واقع ونحن لا نقبل بأن يفرض علينا أمر واقع. ما يقال عن عدم موافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل إرسالنا لأسماء الفرق المشاركة قاريا لنهاية الدوري أمر لا تتعدى نسبة حدوثه الـ20%".