مواعيد مباريات الأربعاء 8 مايو - ريال مدريد ضد بايرن.. وحسم الصعود للدوري الممتاز
الأربعاء، 08 مايو 2024 - 10:24
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يتحدد الصاعد الثاني من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1 و2.
دوري المؤتمر الأوروبي
كلوب بروج × فيورنتينا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري المحترفين المصري
حرس الحدود × القناة.. 4:30 مساء.
وادي دجلة × راية.. 4:30 مساء.
لافيينا × طنطا.. 4:30 مساء.
بروكسي × غزل المحلة.. 4:30 مساء.
بترول أسيوط × النصر للتعدين.. 4:30 مساء.
أبو قير للأسمدة × وي.. 4:30 مساء.
مكادي × النجوم.. 4:30 مساء.
دوري السوبر لكرة السلة
الأهلي × الزمالك.. 9:00 مساء.
نصف نهائي كأس تركيا
فاتح كاراجومروك × طرابزون سبور.. 9:30 مساء.
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