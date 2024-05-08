مواعيد مباريات الأربعاء 8 مايو - ريال مدريد ضد بايرن.. وحسم الصعود للدوري الممتاز

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وريال مدريد بدوري الابطال

تختتم اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يتحدد الصاعد الثاني من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1 و2.

دوري المؤتمر الأوروبي

كلوب بروج × فيورنتينا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

حرس الحدود × القناة.. 4:30 مساء.

وادي دجلة × راية.. 4:30 مساء.

لافيينا × طنطا.. 4:30 مساء.

بروكسي × غزل المحلة.. 4:30 مساء.

بترول أسيوط × النصر للتعدين.. 4:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × وي.. 4:30 مساء.

مكادي × النجوم.. 4:30 مساء.

دوري السوبر لكرة السلة

الأهلي × الزمالك.. 9:00 مساء.

نصف نهائي كأس تركيا

فاتح كاراجومروك × طرابزون سبور.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء دوري المحترفين
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مواعيد مباريات الأربعاء 8 مايو - ريال مدريد ضد بايرن.. وحسم الصعود للدوري الممتاز ساعة | دوري أبطال أوروبا
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