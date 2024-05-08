مواعيد مباريات الأربعاء 8 مايو - ريال مدريد ضد بايرن.. وحسم الصعود للدوري الممتاز

رويس: النهائي من جديد بعد 10 سنوات؟ شعور لا يمكن وصفه

لويس إنريكي: كرة القدم ليست رياضة عادلة

مدرب دورتموند: استفدنا ببعض الحظ ضد باريس.. والحلم لم ينته بعد

ماركينيوس: كنا نريد التتويج بالثلاثية.. والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم أبطال أوروبا

العارضة تقول لا تأهل لـ باريس.. دورتموند يفوز في فرنسا ويصل لنهائي أبطال أوروبا

توخيل: لن أكون سعيدا إذا توجت بأبطال أوروبا في هذه الحالة

انتهت أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) دورتموند.. الأصفر إلى النهائي

قائمة ريال مدريد - غياب وحيد في مواجهة بايرن ميونيخ