ماركينيوس: كنا نريد التتويج بالثلاثية.. والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم أبطال أوروبا

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

ماركينيوس

أقر ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان أن فريقه كان يريد التتويج بالثلاثية خلال الموسم الحالي.

وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

وقال ماركينيوس لشبكة بي إن سبورتس: "كانت لدينا الشجاعة وتحلينا بالجرأة وكان ينقصنا اقتناص الفرص المتاحة وتسجيل الأهداف".

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وأضاف "التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات في دوري أبطال أوروبا، الجمهور أثبت مرة أخرى أنهم الأساس في النجاح".

وأكمل "وصلنا إلى نصف النهائي وكنا نعلم صعوبة المباريات، لكن بحثنا عن اللقب والثلاثية أي تحقيق الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "الفترة الحالية هي انتقالية المدرب جديد وكذلك اللاعبين، ويجب أن نستعد بأفضل طريقة للموسم القادم".

وفاز دورتموند على باريس في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي، ليكرر فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وينتظر دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

ماركينيوس باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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