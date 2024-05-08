الكرخ: نرفض عقوبة صالح جمعة القاسية.. وسلكنا الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا

يرفض نادي الكرخ العراقي عبر بيان رسمي العقوبة التي تعرض لها صالح جمعة لاعب الفريق في مباراة النجف.

صالح جمعة النادي : الكرخ الكرخ

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي قد قررت إيقاف صالح لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي (19 ألف دولار).

وجاءت عقوبة صالح جمعة بسبب استخدام ألفاظ بذيئة وأفعال مهينة ومسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه الكرخ ضد النجف.

وجاء بيان الكرخ كالتالي:

تتعجب إدارة نادي الكرخ ومعها الوسط الكروي والمتابعين للمنافسة المحلية اليوم الثلاثاء من قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة والمتضمن معاقبة لاعب فريق الكرة المحترف المصري صالح جمعة الحد الأعلى بايقافه لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي.

ولم يسبق للجنة التعامل بها مع كل ما حدث من اعتداءات في الدوري إن إدارة نادينا هي ليست ضد معاقبة المسيء وترفض الإساءة بأي شكل من الأشكال.

لكنها تطالب المساواة بين الأندية في استخدام اللوائح الخاصة بالعقوبات، إن ادارتنا ومع استغرابها ورفضها لقساوة العقوبة فأنها سلكت الطرق القانوية لاسترداد حقها وإنصاف اللاعب في درجة العقوبة بالاستئناف.

وتأمل من شخص عدنان درجال رئيس الاتحاد التدخل لإحقاق الحق وتخفيف الأزمات بين الأندية والاتحاد حتى تستمر المنافسة وتصل الى بر الأمان ومن الله التوفيق.

وتحدث صالح جمعة عن العقوبة عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراتنا لن تغير من ترتيب الكرخ وخسرنا 3-2 ولنا ركلة جزاء في أخر دقيقة ولم تحتسب وحدثت مشاكل مع حكم المباراة بشكل طبيعي".

وأضاف "لم أبصق على حكم المباراة أبدا، النقاش بيني وبين الحكم كان على بعد 10 ياردات وكنت أتحدث مع حكم الراية".

وأكمل "كل ما حدث هو سوء تفاهم بيننا بسبب اختلاف اللهجات، رئيس النادي واللاعبين والجهاز الفني في حالة صدمة بسبب العقوبة وأقسم بالله لم أبصق على الحكم".

وتابع "لا نلعب في نهائي دوري أبطال آسيا على سبيل المثال حتى أغضب بطريقة كبيرة".

وشدد "لدينا أمل كبير في إلغاء العقوبة بعد الاستئناف، أنا اتسم بالالتزام والانضباط وأركز بشكل كبير للغاية في العراق".

وواصل "لا توجد أي اتصالات مع أي فرد من الجهاز الفني في المنتخب".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي متفوق في كرة اليد خلال الموسم الحالي، ولدى رئيس الكرخ خطة من أجل التطور في كرة القدم الموسم المقبل ولذلك أريد الاستمرار".

وانتقل جمعة للكرخ في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده معه بالتراضي.

وكان الكرخ قد خسر من النجف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 26 من الدوري العراقي.

ويحتل الكرخ المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

وسجل جمعة هدفا وحيد منذ انضمامه للكرخ في يناير.