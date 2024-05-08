العارضة تقول لا تأهل لـ باريس.. دورتموند يفوز في فرنسا ويصل لنهائي أبطال أوروبا

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

وفاز دورتموند على باريس في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي، ليكرر فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وينتظر دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وبذلك يكون دورتموند وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أعوام 1996 و2013.

هدف فوز دورتموند جاء برأسية من المدافع ماتس هوميلس.

بدأ باريس المباراة بضغط هجومي في محاولة لتسجيل الهدف الذي يعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

وانطلق جونكالو راموس وسدد كرة قوية مرت جوار القائم في أول تهديد من باريس على مرمى دورتموند.

ورد دورتموند بهجمة سريعة من كريم أديمي الذي انفرد بمرمى دوناروما لكن الحارس الإيطالي تصدى له ببراعة.

وسدد فابيان رويز كرة قوية اصطدمت في دفاع دورتموند ومرت جوار المرمى في فرصة خطيرة أخرى لسان جيرمان.

في الشوط الثاني استمرت محاولات باريس سان جيرمان ولكن العارضة والقائمين كان لهما رأي آخر.

وسدد زائير إيمري كرة من أمام المرمى بعد عرضية من ناحية اليسار لتصطدم في القائم مهدرا فرصة التعادل لباريس.

بعدها رد دورتموند بهدف التقدم في الدقيقة 50 برأسية من هوميلس بعد ركلة ركنية.

ومرة أخرى منعت العارضة باريس من التسجيل بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدم نونو مينديش.

ووصلت الكرة إلى مبابي داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة لكن الكرة مرة ثالثة ارتدت من العارضة.

وواصل باريس محاولاته وهذه المرة سدد فيتينا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت من جديد في العارضة.

لتنتهي كل محاولات باريس في إحراز هدف التعادل ويخسر المباراة لصالح دورتموند الذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.