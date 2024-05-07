توخيل: لن أكون سعيدا إذا توجت بأبطال أوروبا في هذه الحالة

كشف توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن حالة لن يكون فيها سعيد إذا توج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "إذا كنت في حاجة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ليتم الحكم على عملك بالنجاح، فلن تكون في قمة سعادتك".

وأضاف "في النهاية يتم الحكم على عملك على أساس نتائجك في مثل هذه الفرق".

وأكمل "حاليا ماتياس دي ليخت وإريك داير متقدمان على دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي، يستحقان اللعب معا، دي ليخت يستطيع اللعب ضد ريال مدريد".

وأنهى حديثه قائلا: "سوف يحدث تناوب بيننا بشأن المتحكم في إيقاع اللعب، يجب أن نهاجم منافسنا خلال مرحلة الاستحواذ، لكن يجب أن ندافع بشكل جيد في التحولات السريعة لريال مدريد، نريد أن نفوز بتلك المباراة".

وانتهت مباراة الذهاب في أليانز أرينا معقل الفريق البافاري بهدفين بالتعادل لكل فريق.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة بالمنتصر من لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.