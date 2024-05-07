صالح جمعة: أقسم بالله لم أبصق على الحكم.. وهذه حقيقة تواصل المنتخب معي

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

صالح جمعة مع نادي الكرخ

أقسم صالح جمعة لاعب الكرخ بعدم بصقه على حكم مباراة فريقه ضد النجف.

صالح جمعة

النادي : الكرخ

الكرخ

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي قد قررت إيقاف صالح لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي (19 ألف دولار).

وجاءت عقوبة صالح جمعة بسبب استخدام ألفاظ بذيئة وأفعال مهينة ومسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه الكرخ ضد النجف.

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وقال الدولي المصري عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراتنا لن تغير من ترتيب الكرخ وخسرنا 3-2 ولنا ركلة جزاء في أخر دقيقة ولم تحتسب وحدثت مشاكل مع حكم المباراة بشكل طبيعي".

وأضاف "لم أبصق على حكم المباراة أبدا، النقاش بيني وبين الحكم كان على بعد 10 ياردات وكنت أتحدث مع حكم الراية".

وأكمل "كل ما حدث هو سوء تفاهم بيننا بسبب اختلاف اللهجات، رئيس النادي واللاعبين والجهاز الفني في حالة صدمة بسبب العقوبة وأقسم بالله لم أبصق على الحكم".

وتابع "لا نلعب في نهائي دوري أبطال آسيا على سبيل المثال حتى أغضب بطريقة كبيرة".

وشدد "لدينا أمل كبير في إلغاء العقوبة بعد الاستئناف، أنا اتسم بالالتزام والانضباط وأركز بشكل كبير للغاية في العراق".

وواصل "لا توجد أي اتصالات مع أي فرد من الجهاز الفني في المنتخب".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي متفوق في كرة اليد خلال الموسم الحالي، ولدى رئيس الكرخ خطة من أجل التطور في كرة القدم الموسم المقبل ولذلك أريد الاستمرار".

وانتقل جمعة للكرخ في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده معه بالتراضي.

وكان الكرخ قد خسر من النجف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 26 من الدوري العراقي.

ويحتل الكرخ المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

وسجل جمعة هدفا وحيد منذ انضمامه للكرخ في يناير.

صالح جمعة الدوري العراقي النجف الكرخ
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