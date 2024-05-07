مصدر من الرابطة لـ في الجول: تحديد المشاركين في إفريقيا بنهاية الدوري.. وخطوة في حالة الرفض

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 23:11

كتب : حامد وجدي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية عن كيفية اختيار الأندية التي ستشارك في بطولات إفريقيا للموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الاعتماد في تحديد الفرق المشاركة قاريا للموسم المقبل سيكون تبعا لترتيب نهاية الدوري مثلما حدث بالموسم الماضي. الدوري سينتهي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس".

وأضاف "وهو نفس الموعد الذي انتهى فيه الدوري بالموسم الماضي ووافق كاف وقتها على تأجيل إرسالنا للفرق لحين نهاية المسابقة".

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وواصل "كل ما يقال من تكهنات عن مصير المشاركة القارية هو فرض لأمر واقع ونحن لا نقبل بأن يفرض علينا أمر واقع. ما يقال عن عدم موافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل إرسالنا لأسماء الفرق المشاركة قاريا لنهاية الدوري أمر لا تتعدى نسبة حدوثه الـ20%".

وأعلن نادي إنبي بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية التأهل للمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل بالتحديد في بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد فوز الأهلي 4-1 على الاتحاد السكندري.

كما أعلن نادي المصري تمسكه بحقه في المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل في حالة الأخذ بنتائج الدور الأول.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري لينهي آمال زعيم الثغر في التأهل الإفريقي الموسم المقبل.

وذلك في حالة اعتماد إرسال ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول للاتحاد الإفريقي من أجل تحديد أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وفي حالة الأخذ بنتائج الدور الأول فقط سيتساوى إنبي مع المصري في عدد النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، ووقتها سيتم الاحتكام إلى لائحة الدوري.

كما ضمن بيراميدز التأهل القاري في حالة اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة، وحتى الآن لم يحسم الأهلي والزمالك المشاركة القارية في الحالة السابقة، وذلك لحين لعب كل المباريات المؤجلة لهما من الدور الأول.

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