بعد بيان إنبي.. المصري يعلن تمسكه بالمشاركة الإفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول

أعلن النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في بيان رسمي تمسكه بحقه في المشاركة الإفريقية حال تم اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار لاختيار الفرق المشاركة قاريا.

وكان إنبي قد نشر بيانا يؤكد فيه حسمه للتأهل للمشاركة القارية بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري.

واعتمد إنبي في بيانه على تفوقه ضد المصري في فارق الأهداف، إذ يتساوى الفريقان بـ 28 نقطة لكل منهما.

بينما يصر المصري على أحقيته في التأهل بناء على المواجهات المباشرة التي يتفوق فيها على إنبي وفقا للائحة رابطة الأندية.

وجاء بيان المصري كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، على تمسكه بحق مشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة في حالة عدم الانتهاء من مباريات الدوري عند طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، من الاتحاد المصري إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية".

"ويؤكد مجلس المصري على ثقته التامة في قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد الفرق المشاركة أفريقيا والتي يضمن المصري أحد مقاعدها وفقًا لترتيب الدور الأول دون النظر حتى إلى استكمال عدد من الأندية لمباريات الدور الأول، خاصة مع تفوق المصري على الأندية المنافسة سواء في عدد النقاط أو المواجهات المباشرة وهو ما سبق أن أكده مجلس المصري في مخاطباته الرسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورايطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم".

"وترفض إدارة النادي المصري بشكل قاطع كافة الأساليب التي ينتهجها مجلس إدارة أحد أندية الشركات بالدوري الممتاز والذي دأب خلال الفترة الأخيرة على إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية وكان آخر تلك الأساليب إعلانه عبر الصفحة الرسمية لناديه بأحقيته في المشاركة الأفريقية مستندا في ذلك إلى الترتيب الذي نشرته رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقب الجولة السابعة عشر، علما بأن إعداد الجدول يتم بشكل الكتروني دون النظر للمواجهات المباشرة التي انتهت بفوز المصري".

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري لينهي آمال زعيم الثغر في التأهل الإفريقي الموسم المقبل.

وذلك في حالة اعتماد إرسال ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول للاتحاد الإفريقي من أجل تحديد أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وفي حالة الأخذ بنتائج الدور الأول فقط سيتساوى إنبي مع المصري في عدد النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، ووقتها سيتم الاحتكام إلى لائحة الدوري.

كما ضمن بيراميدز التأهل القاري في حالة اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة، وحتى الآن لم يحسم الأهلي والزمالك المشاركة القارية في الحالة السابقة، وذلك لحين لعب كل المباريات المؤجلة لهما من الدور الأول.