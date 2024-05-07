مصدر من المسابقات لـ في الجول: لسنا مسؤولين عن إعلان أي ناد مشاركته قاريا

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 22:25

كتب : أحمد الخولي

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

كشف مصدر من لجنة المسابقات عن عدم اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة الأندية المصرية في المسابقات القارية الموسم المقبل.

وكان نادي إنبي قد أعلن عبر حسابه الرسمي ضمان تأهله للبطولات القارية بعد خسارة الاتحاد أمام الأهلي بفارق الأهداف عن المصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لن نتعجل القرار ولسنا مسؤولين عن إعلانات أو قرارات أي ناد".

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وأوضح "حسم هذا الموضوع سيكون حسب لوائح كاف ورابطة الأندية وقت طلب الاتحاد الإفريقي".

وتابع "الاتحاد الإفريقي لم يخاطبنا بطلب الأندية التي ستشارك قاريا".

واختتم مصدر من لجنة المسابقات تصريحاته "حسب موعد مخاطبتهم لنا سنحدد هل سنحسم المشاركين في إفريقيا حسب نتائج الدور الأول أم ننتظر لنهاية المسابقة".

وأعلن نادي إنبي بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية التأهل للمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل بالتحديد في بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد فوز الأهلي 4-1 على الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري لينهي آمال زعيم الثغر في التأهل الإفريقي الموسم المقبل.

وذلك في حالة اعتماد إرسال ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول للاتحاد الإفريقي من أجل تحديد أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وفي حالة الأخذ بنتائج الدور الأول فقط سيتساوى إنبي مع المصري في عدد النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، ووقتها سيتم الاحتكام إلى لائحة الدوري.

كما ضمن بيراميدز التأهل القاري في حالة اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة، وحتى الآن لم يحسم الأهلي والزمالك المشاركة القارية في الحالة السابقة، وذلك لحين لعب كل المباريات المؤجلة لهما من الدور الأول.

اتحاد الكرة إنبي الاتحاد
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