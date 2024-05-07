الشريعي يشرح لـ في الجول لماذا أعلن إنبي التأهل للكونفدرالية "نستند على اللائحة والصفحة الرسمية"

شرح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي سبب إعلان ناديه التأهل للكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل بحالة الاستناد إلى نتائج الدور الأول في تحديد الفرق المشاركة.

نادي إنبي أصدر بيانا رسميا، أعلن فيه التأهل للكونفدرالية الإفريقية وفقا للائحة المسابقات فى بند المشاركات الإفريقية، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة، وذلك في حال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدوري.

FilGoal.com توجه إلى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وسأله عن أسانيده لذلك الإعلان.

وهنا رد أيمن الشريعي عبر FilGoal.com قائلا: "إنبي ضمن التواجد بالمربع الذهبي بنهاية الدور الأول والتأهل للكونفدرالية الإفريقية في حال اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد المشاركين قاريا في الموسم المقبل".

وأضاف "اللائحة تقول إن تحديد المراكز في حالة التساوي بالنقاط يكون وفقا للمواجهات المباشرة. مواجهات هنا تعني مواجهتي الذهاب والإياب، والدليل هنا إن منطوق البند يقول (بعد لعب الأندية مع بعضهما البعض وفي اللغة العربية هذا يعني مباراتين ذهابا وإيابا)".

الشريعي أكمل "اللائحة قالت أيضا (دون اعتبار لقاعدة الهدف خارج الأرض). خارج الأرض تعني أن هناك مباراة أخرى داخل الأرض وفي حالتنا لم نلعب سوى مباراة واحدة. ولكن إذا كان الاستناد لنتائج الدور الأول فقط؟ الجداول المنشورة على الصفحة الرسمية لرابطة الأندية في نفس جولة القمة بين الأهلي والزمالك، اعتمدت بند فارق الأهداف في تحديد المراكز الذي يصب في صالحنا على حساب المصري، وبالتالي نحن في المركز الرابع بنهاية الدور الأول".

رئيس إنبي استمر "اللائحة تقول في حالة التساوي بالمواجهات المباشرة نحتكم إلى فارق الأهداف، وفي حالتنا أصبح بند المواجهات المباشرة والعدم سواء بسبب عدم خوض المباراة الثانية، وبالتالي الفيصل هو فارق الأهداف".

وواصل "لا نقول كلامنا جزافا ولكنني تواصلت مع أحمد دياب قبل أسبوع بالفعل وسألته عن بنود تحديد المراكز في حالة التساوي بالنقاط وأكد لي إنها تعتمد على فارق الأهداف إذا اعتمدنا نتائج الدور الأول فقط".

الشريعي أتم "لجنة المسابقات ليست المنوطة بتحديد مراكز الفرق وترتيب الدوري ولكن رابطة الأندية، والرابطة هي التي ستحدد الفرق المشاركة قاريا في الموسم المقبل وليست لجنة المسابقات".

النادي المصري هزم إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور الأول هذا الموسم.

وبنهاية مباريات الفريقين في الدور الأول من الموسم، جمع الفريقان 28 نقطة، لكن إنبي يملك فارق أهداف (+5) مقابل فارق أهداف (+1) للمصري رغم فوز المصري في مباراة الفريقين.

ويحتل المصري حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.