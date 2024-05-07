كادينا سير: راتب ضخم وراء رغبة برشلونة في بيع ليفاندوفسكي

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

يرغب نادي برشلونة في بيع لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية بسبب راتبه الضخم الموسم المقبل.

وحسب راديو كادينا سير فإن وفقا لعقد المهاجم البولندي فسيحصل على 32 مليون يورو الموسم المقبل 2024-2025.

وفي حال استمراره مع الفريق الكتالوني لموسم 2025-2026 فسيحصل اللاعب الذي سيكون وصل لعامه الـ37 على 26 مليون يورو.

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وفي صيف الموسم بعد المقبل سيتمكن برشلونة من فسخ عقد ليفاندوفسكي إذا لم يلعب على الأقل 55% من المباريات خلال الموسم القادم، وتحتسب المباراة إذا لعب على الأقل 45 دقيقة.

وفي حال فسخ برشلونة عقد لاعب بايرن ميونيخ السابق فسيوفر راتب السنة الأخيرة.

وحسب كادينا سير فإذا غادر ليفاندوفسكي الصيف المقبل فسيوفر برشلونة 58 مليون يورو، لكن ليفاندوفسكي ليس لديه الرغبة في الرحيل عن النادي الكتالوني.

وذكرت كادينا سير أن هناك خلافات بين وكيل ليفاندوفسكي وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بسبب الإبقاء على تشافي هيرنانديز للموسم المقبل وعدم التعاقد مع هانسي فليك.

برشلونة بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي الدوري الإسباني
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