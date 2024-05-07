انتهت أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) دورتموند.. الأصفر إلى النهائي

ماركينيوس: كنا نريد التتويج بالثلاثية.. والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم أبطال أوروبا

العارضة تقول لا تأهل لـ باريس.. دورتموند يفوز في فرنسا ويصل لنهائي أبطال أوروبا

توخيل: لن أكون سعيدا إذا توجت بأبطال أوروبا في هذه الحالة