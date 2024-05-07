انتهت أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) دورتموند.. الأصفر إلى النهائي
الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز دورتموند
ق 88: العارضة من جديد تمنع فيتينا من التسجيل
ق 86: كيليان مبابي يسدد كرة ترتطم في العارضة.
ق 62: نونو ميندش يسدد في القائم
ق 50: جووووووووووول هوميلز والأول
ق 47: أوووووه القائم يمنع التعادل بغرابة من إيمري
ق 45: تسديدة قوية من فابيان رويز تصطدم في الدفاع وتمر جوار القائم
ق35: دوناروما يتصدى لانفراد كريم أديمي
ق 13: تسديدة من راموس تمر جوار القائم
انطلاق المباراة
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