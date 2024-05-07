مؤتمر كولر: الهدف الرابع أنهى الأمور بعد شراسة الاتحاد.. وعمر كمال جوكر

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - المدير الفني فريق الأهلي

أشاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بأداء عمر كمال الذي شارك في مركز الظهير الأيسر.

ولعب عمر كمال كظهير أيسر أمام الاتحاد في غياب علي معلول ونجح في تسجيل هدف والتسبب في ركلة جزاء لصالح الأحمر.

ونجح الأهلي في التغلب على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الأداء في الشوط الأول كان مرضيا بالنسبة لي وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين أن علينا الاستمرار بنفس الشكل".

وتابع "لكن للأسف لم يحدث ذلك مع بداية الشوط الثاني لذلك أجريت تبديلات ونجحنا في تسجيل هدف رابع أنهى المباراة".

وشدد كولر "الاتحاد كان أكثر شراسة في الشوط الثاني وخاصة بعد الهدف وحاول أن يعود مجددا في المباراة لكن الهدف الرابع أنهى الأمور".

وبسؤاله عن مشاركة عمر كمال في مركز الظهير الأيسر أوضح "عمر كمال يمكنه إرسال عرضيات بالقدمين اليمنى واليسرى ونجح في تسجيل هدف والتسبب في ركلة جزاء لنا".

واختتم كولر تصريحاته "بالنسبة لي هو جوكر ويمكنه اللعب في أكثر من مركز".

جاء انتصار الأهلي على الاتحاد ليقضي على آمال الفريق السكندري في التأهل القاري.

وأنهى كل من إنبي والمصري الدور الأول برصيد 28 نقطة بينما بتلك المباراة المؤجلة تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة بعد ختام مبارياته في الدور الأول.

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