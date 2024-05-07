الثامن على التوالي ضد الأخضر.. الأهلي يقضي على آمال الاتحاد في التأهل الإفريقي برباعية

قضى الأهلي على آمال الاتحاد السكندري في التأهل القاري بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز السابع من 14 مباراة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة في المركز الخامس من 21 مباراة.

وسجل كل من وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا أهداف الأهلي بينما سجل بنيامين بواتينج هدف الاتحاد الوحيد.

ونجح الأهلي بذلك تحقيق انتصاره الثامن على التوالي أمام الاتحاد في مختلف المسابقات.

الثامن على التوالي

حقق فريق الأهلي انتصاره الثامن على التوالي في مختلف المسابقات.

ويعود آخر انتصار للاتحاد على الأهلي في 2018 عندما فاز الفريق السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما تعادل الاتحاد والأهلي سلبيا بدون أهداف في سبتمبر 2020 ضمن منافسات الدوري.

ومنذ ذلك التعادل لعب الفريقان سبع مباريات على التوالي، انتهوا جميعا بفوز الأهلي.

وكانت البداية بإقصاء الأهلي لفريق الاتحاد من نصف نهائي كأس مصر.

بينما آخر ست مباريات في الدوري بالمواسم الثلاثة السابقة انتهت بفوز الأهلي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة على الكرة لكن دون فعالية حقيقية على مرمى المهدي سليمان.

وباغت وسام أبو علي دفاعات الاتحاد بتسديدة قوية في الدقيقة الثامنة ولكن تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

وطالب لاعبو الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد ارتطام رأسية رامي ربيعة في يد هشام صلاح لاعب الاتحاد، ولكن أمر محمد معروف حكم اللقاء باستئناف اللعب.

وسدد حسين الشحات تسديدة رائعة في الدقيقة 20 ولكن تألق المهدي سليمان وفشل وسام أبو علي في اللحاق بها.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد عرقلة هشام صلاح لعمر كمال.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل ركلة الجزاء بالدقيقة 28 على يمين المهدي سليمان.

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👌🦅 وسام أبو علي يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى الاتحاد من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/AI1NxfkUvS — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2024

وبعد أقل من أربع دقائق عزز الأهلي تقدمه بهدف ثاني عن طريق رضا سليم الذي سددها رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وسجل عمر كمال أولى أهداف بقميص الأهلي بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 42 من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ الاتحاد الشوط الثاني بشراسة هجومية عكس الشوط الأول، وكاد أن يسجل الفريق السكندري أولى أهدافه في الخمس دقائق الأولى.

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هدف رائع من رضا سليم في شباك الاتحاد السكندري. 💥#في_الدوري pic.twitter.com/fpkalTYYjq — FilGoal (@FilGoal) May 7, 2024

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مباراة الأهداف العالمية 😍🦅 عمر كمال يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الاتحاد بتسديدة صاروووخية#ONTime_Sports pic.twitter.com/bSHohWfjoS — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2024

وتصدى مصطفى شوبير ببراعة في الدقيقة 56 لرأسية أحمد عادل وتم تحويل الكرة إلى ركنية.

ونجح بالفعل بنيامين بواتينج في الدقيقة 58 من تسجيل أول أهداف الاتحاد بعد جملة رائعة.

ودفع كولر بالثلاثي محمود كهربا وكريم فؤاد وأحمد كوكا بدلا من وسام أبو علي وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 61.

وبعد أقل من دقيقة تحصل كريم فؤاد على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع الاتحاد.

ونجح البديل كهربا في تسجيل الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 65 على يمين المهدي سليمان ليسجل الرابع.

وشارك محمود متولي ومحمد كريستو في الدقيقة 84 بدلا من محمد عبد المنعم ورضا سليم.

وتعرض مابولولو لطرد مباشر في الدقيقة 88 بعد تدخل قوي على رامي ربيعة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بلدية المحلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة 22.

ابتعاد الاتحاد قاريا

جاء انتصار الأهلي على الاتحاد ليقضي على آمال الفريق السكندري في التأهل القاري.

وأنهى كل من إنبي والمصري الدور الأول برصيد 28 نقطة بينما بتلك المباراة المؤجلة تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة بعد ختام مبارياته في الدور الأول.

الفرق المتنافسة على مقاعد دوري الأبطال والكونفدرالية

- الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة

- بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 38)

- الزمالك 21 نقطة من 13 مباراة

- الاتحاد 27 نقطة (أنهى الدور الأول)

- المصري 28 نقطة (أنهى الدور الأول)

- إنبي 28 نقطة (أنهى الدور الأول)