إنبي يعلن التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل في حالة اعتماد نتائج الدور الأول

أعلن نادي إنبي بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية التأهل للمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل بالتحديد في بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد فوز الأهلي 4-1 على الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري لينهي آمال زعيم الثغر في التأهل الإفريقي الموسم المقبل.

وذلك في حالة اعتماد إرسال ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول للاتحاد الإفريقي من أجل تحديد أسماء الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وجاء إعلان إنبي كالآتي: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الإفريقية وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة وحال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدورى، إنبي يتأهل رسمياً لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025 ".

وفي حالة الأخذ بنتائج الدور الأول فقط سيتساوى إنبي مع المصري في عدد النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، ووقتها سيتم الاحتكام إلى لائحة الدوري.

كما ضمن بيراميدز التأهل القاري في حالة اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة، وحتى الآن لم يحسم الأهلي والزمالك المشاركة القارية في الحالة السابقة، وذلك لحين لعب كل المباريات المؤجلة لهما من الدور الأول.