تشكيل أبطال أوروبا - مبابي أساسي مع سان جيرمان.. ولا تغييرات في دورتموند

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان تشكيل فريقه ضد منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحدث تغييران من قبل إنريكي على تشكيل الفريق عن مباراة الذهاب.

ويبدأ جونسالو راموس بدلا من برادلي باركولا، وكذلك لوكاس بيرالدو بديلا للوكاس هيرنانديز بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويدجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينيدش – لوكاس بيرالدو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – زائير إميري

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونسالو راموس – عثمان ديمبيلي

وعلى الجانب الآخر أعلن إدين ترزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند تشكيل فريقه.

ويلعب ترزيتش بنفس تشكيل مباراة الذهاب دون حدوث أي تغييرات.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جريجو كوبل

خط الدفاع: جوليان رييرسون – ماتس هولمز – نيكو شلوتربك – يان ماتسن

خط الوسط: إمري تشان – مارسيل سابيتزر

أمامهما: جادون سانشو – يوليان براندت – كريم أدييمي

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج

وانتصر دورتموند في مباراة الذهاب بهدف دون رد في سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بايرن ميونيخ وريال مدريد في اللقاء الذي سيجمعهما الأربعاء المقبل.