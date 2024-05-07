الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بلدية المحلة والقناة الناقلة

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

يواصل الأهلي استئناف مبارياته في الدوري المصري وسيلعب ضد بلدية المحلة وذلك بعدما لعب ضد الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للمسابقة.

ويلعب الأهلي ضد بلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق 11 مايو 2024، في الجولة 22 من الدوري.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتقام على استاد غزل المحلة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة.

ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

الدوري المصري بلدية المحلة
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