مران الزمالك – جلسة مع شيكابالا ومصطفى شلبي.. وتصحيح أخطاء نبيل عماد

عقد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية اليوم الأحد المقبل.

وطالب جوميز اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتا والتركيز في الفترة الحالية استعدادا لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وشدد جوميز في حديثه على ضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية، وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الثلاثاء.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، استعداداً للمباريات المقبلة.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض لمعرفة تطورات حالتهما الطبية في ظل الإصابات التي يعاني منها اللاعبان، وأخر التطورات الخاصة بالبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الأمامية، في حين يعاني مصطفى شلبي إصابة في العضلة الضامة.

وأكد شيكابالا للمدير الفني على تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الحالية في ظل البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

وشدد قائد الفريق على مساندته الكاملة للفريق في هذه الفترة قبل مواجهتي نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية ، سواء أصبح جاهزا للمباراتين أو كان خارج القائمة.

وفي نفس الوقت أكد مصطفى شلبي لجوميز على التزامه التام بالبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي من الإصابة كي يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن في ظل أهمية الفترة الحالية للفريق.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية لنبيل عماد خاصة بمركزه والأدوار المطلوبه منه في الملعب.

وصحح جوميز بعض المواقف الخططية للاعب بشكل نظري أثناء أداء الفقرة الفنية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي.

وقامت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية ضد سموحة ببعض التدريبات الاستشفائية تحت قيادة ميجيل.

وعلى الجانب الآخر خاض البدلاء والمستبعدون من مواجهة سموحة فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني، قبل خوض فقرة خططية خاصة وتقسيمة فنية تم خلالها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها.

وعاد محمد صبحي للتدريبات الجماعية بعد الاستشفاء التام من الإصابة التي كان يعاني منها.