رومانو: تشيلسي يتفق مع برويا على الرحيل نهائيا

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 20:27

كتب : FilGoal

إصابة أرماندو برويا

توصل نادي تشيلسي لاتفاق مع أرماندو برويا مهاجم الفريق المعار للرحيل بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن تشيلسي اتفق مع المهاجم الألباني على الرحيل في نهاية الموسم الجاري بعقد دائم.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى فولام في فترة الانتقالات الشتوية الماضية دون وجود شرط أحقية أو إجبارية الشراء.

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وحسب رومانو فأن من المتوقع أن يعود برويا إلى تشيلسي ولا يشتري فولام عقده من البلوز.

وشدد رومانو أن برويا على قائمة بعض الأندية الأوروبية خاصة الدوري الإنجليزي.

ولعب برويا مع فولام 7 مباريات خلال الموسم الجاري وصنع هدفا واحدا ولم يسجل على الإطلاق.

وأحرز مع تشيلسي هدفين في الموسم الحالي قبل رحيله.

وتبلغ القيمة السوقية لبرويا حسب موقع ترانسفير ماركت 28 مليون يورو.

وانخفضت قيمته السوقية إلى 28 مليون يورو بعدما كانت 30 مليون يورو.

تشيلسي أرماندو برويا الدوري الإنجليزي فولام
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